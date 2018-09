By

【KTSF】

特朗普總統發推文中說,美國第二季GDP升到4.2%,高過失業率3.9%,是超過100年來首次見到,這個是錯誤的講法,白宮經濟顧問立即更正,認為有人向特朗普報錯料,將10年搞錯100年。

今次GDP成長高過失業率,是12年來首次出現,而不是百年一遇,其實在克林頓政府時期,也經常出現GDP增長率高過失業率。

數據顯示,8月份創造了20.1萬份工作,工人薪金增長也是9年來最快。

