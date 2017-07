北韓再試射洲際彈道導彈 特朗普稱對中國失望

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

北韓上週五深夜再次試射洲際彈道導彈,號稱可飛達美國本土,特朗普總統在社交媒體上指責中國沒有用,美國並派出兩架轟炸機飛越朝鮮半島示威。

針對北韓本月兩度進行洲際彈道導彈試射,美國週六派出兩架B1-B轟炸機,從關島的空軍基地出發,飛越朝鮮半島。

展示美國有能力立刻反擊北韓,之後日本以及南韓戰鬥機也加入美軍的飛行行列。

特朗普則在Twitter上表示,對中國感到失望,並抨擊前任美國總統讓中國賺進千百億美金的貿易利潤,而中國對美國在北韓問題上卻沒有任何幫助,只會空口講白話。

特朗普表示不會讓現狀持續,並稱中國有能力輕鬆解決北韓問題。

而中國針對北韓試射則保持一貫立場,在官媒上撇清責任,指北韓違反聯合國安理會決議,中國目前對北韓的制裁也都是透過聯合國進行。

