特朗普總統週一早上發推文指出,稅改計劃不會改變401K退休計劃目前為納稅人提供的稅務優惠。

紐約時報在過去的週末報導,眾議院共和黨人正計劃縮減401K退休帳戶的儲蓄上限,來幫忙抵銷為企業減稅的影響。

特朗普週一早上就發推文回應指出,稅改計劃不會改變401K退休計劃,他說401K提供的稅務優惠,一直備受中產階層歡迎,也行之有效,將會保留。

眾議院共和黨人本週將會審議是否通過預算案,然後將會集中討論稅改計劃。

