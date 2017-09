不滿特朗普粗口批評唱國歌下跪球員 美足多隊球隊抗議

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

繼特朗普總統日前取消邀請職籃金州勇士隊到訪白宮後,又以粗口批評唱國歌時不立正,跪下表達抗議的球員,引發體壇強烈反彈,週日,NFL職業美式足球許多球隊賽前唱國歌時,球員、教練甚至球隊老闆手挽著手,表達同心抗議。

包括上屆超級盃冠軍新英格蘭愛國者隊等部分球員,週日在比賽前唱國歌時沒有起立,只跪下。

其他球員包括四分衛Tom Brady等則和隊友挽著手,表示同心抗議,匹茲堡鋼鐵人隊唱國歌時,則選擇不上場留在休息室。

特朗普總統在推特上轉發被截肢的英雄照片,以及抵制NFL的圖片,並發推文指球隊手挽著手很好,但是不起立只跪下,就是不能被接受的行為,接著又再次宣稱美式足球收視率很差。

休賽的淘金者隊球隊老闆Jed York已發聲明表示,總統粗糙的言論,與美國價值觀相悖,球員當然能行使公民權。

這個在唱國歌時只跪下的舉動,源起於上個球季,前淘金者四分衛Colin Kaepernick以此舉抗議警察對非裔社區的暴力,以及社會上的種族歧視與不公。

特朗普上週五在阿拉巴馬州演講時指,NFL職業美足球隊老闆應該開除不尊重美國國旗的球員,更以粗口形容球員。

NFL聯盟主席Roger Goodell之後發聲明表示,這種分裂性的言論,不尊重聯盟、球賽及球員。

至於職棒奧克蘭運動家的捕手Bruce Maxwell則成為職棒界第一個在唱國歌時,只下跪的球員,一旁的白人隊友把手放在他的肩膀上表達支持,運動家隊則發聲明表示,支持球員的言論自由。

