特朗普不信風災致波多黎各3千人亡 指民主黨人誇大

【KTSF 江良慧報導】

波多黎各去年遭受颶風Maria吹襲,最終導致接近3,000人死亡,不過,特朗普總統拒絕承認,他指責是民主黨人抹黑,誇大死亡人數。

特朗普週四早上發推文,說波多黎各去年遭兩股颶風吹襲,並沒有造成3,000人死亡,說是民主黨人的政治手段,誇大數字來抹黑他。

特朗普這番並非事實的言論,令在波多黎各仍未從去年風災完全恢復過來的人難以接受。

波多黎各州長Ricardo Rossello說:”受害人或波多黎各人,他們的傷痛不該受到質疑,這是個很長的過程,你知道我們沒有很多資源。”

風暴過後,在波多黎各派餐超過300萬份的名廚Jose Andres,說特朗普應該感到羞愧。

Andres說:”他的推文只顯示他缺乏同理心,他沒有在波多黎各街頭上行走,只出現在聖胡安和到沒問題的地方,這並非是在嘗試了解現實。”

的確,風暴後兩星期死亡人數不多,當時當局確認只有16人死亡。

不過喬治華盛頓大學最新研究發現,颶風Maria吹襲後,波多黎各總共有2,975人死亡,波多黎各政府也確認有關數字 。

風暴生還者Miriam Rodriguez的丈夫要靠機器幫助呼吸 ,當波多黎各大風停電,他也停止呼吸。

Miriam家人和很多其他人一樣,相信是Maria導致他們的家人死亡。

對於特朗普說,3,000人死的數字不可靠,共和黨人普遍靜默,但是聯邦眾議長賴恩、佛州州長Rick Scott,和角逐州長的前眾議員Ron DeSantis都先後認為,3,000人死亡人數並無誇大,3人都表示,在風災後曾親自到波多黎各,看到災情慘重。

