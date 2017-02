特朗普稱上任一個月 國家已取得進展

By

特朗普總統上任一個月以來,共發出多個備受爭議的行政命令。當中包括,禁止七個回教國家的人入境美國,退出跨太平洋夥伴協定TPP,禁止聯邦撥款資助國際組織的節育計劃,凍結聯邦招聘等,也惹來不少示威抗議。但特朗普聲稱,國家已取得進展。

特朗普團隊說,尤其在醫療健保和稅制改革方面,進展更加明顯。消息指出,對於從未擔任公職的特朗普來說,立法工作對他來說算是陌生,因此很大程度上依賴行政命令來優先處理政務。

白宮幕僚長Reince Priebus 預期,在下月初頭幾天,將會推出一個健保計劃。白宮顧問四天內就召開多次馬拉松式會議 討論健保問題。

在稅制改革問題上,特朗普的經濟顧問,即前高盛的銀行家以及新任財政部長,聯同共和黨國會議員和商界領袖共商對策。

共和黨人一直指責民主黨人阻撓整頓國家的稅制,阻撓更換奧巴馬健保法。現時共和黨人控制白宮和國會參眾兩院。但在參議院沒有三分二的議席。因此在民主黨人發動拉布戰時,共和黨人不容易取得六十票剪布。

