特朗普第二次旅遊禁令 再遭上訴庭駁回

第九巡迴上訴法庭的裁決主要是阻擋特朗普政府執行修訂後的第二旅遊禁令。

特朗普在三月初簽署這項指令就是暫時停發簽證給伊朗、敘利亞、利比亞、索馬里、蘇丹和也門的公民,為期90天,以及暫停收容難民120天。相比於第一次旅遊禁令,第二次就解禁了伊拉克。並撤回對敘利亞難民的無限期禁止入境。

白宮強調,旅遊禁令是有需要來保護美國的安全,避免受到恐怖份子攻擊。白宮也認為,總統有權發出這個行政命令。

夏威夷州隨即入稟法院,指新禁令仍然針對穆斯林,違反宗教自由,並損害夏威夷的經濟。

今天上訴法院的三人合議庭一致裁定這項禁令違反憲法專門針對穆斯林。

合議庭甚至引用特朗普6/5日的推文,說 ‘對待某些危險國家需要一個旅遊禁令’ 的講法來駁回禁令。這個也意味著特朗普發推文等於發官方聲明。裁定也認為,特朗普發禁令的理據不成立,無法說明某人的國籍如何能聯繫上某人有恐怖主義傾向或向來就危險。

此外合議庭還認為,特朗普的旅遊禁令僭越國會的權限。

裁定指出,移民事項不是總統一言堂可以決定。

今次是白宮在旅遊禁令問題上再次敗訴。估計特朗普政府會上訴到聯邦最高法院。

