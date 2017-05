特朗普旅遊禁令再受挫 維州上訴法院禁推行

By

特朗普總統針對6個穆斯林國家頒布的旅遊禁令,週四在法院再次遭到挫敗,位於維珍尼亞州的聯邦上訴法院在裁定,禁令”以國家安全為名,但內裏充斥著對宗教不容、敵意和歧視”,特朗普政府已揚言會上訴至聯邦最高法院。

聯邦第4巡迴上訴法院週四以10票對4票,裁定旅遊禁令很可能違反美國憲法,同時也維持下級法院的裁決,當中禁止特朗普政府暫停向伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞和也門向國民批發簽證。

特朗普政府原本在1月提出的旅遊禁令因為面臨法律挑戰,逐於3月公布經修訂的旅遊禁令,當時希望新的旅遊禁令可免卻法律挑戰。

維州上訴法院是最先對新旅遊禁令作出裁決的州,之後舊金山第9巡迴上訴法院也將在另一宗訴訟中再作裁決。

各界早已預料有關爭議最終會呈上聯邦高院審理,因為每當下級法院推翻聯邦政府或總統的命令時,最終都是由大法官作出定奪。

在聯邦高院決定是否審理案件時,特朗普政府可以向大法官要求需即時推行旅遊禁令,理由時法院阻止旅遊禁令執行,會削弱國家安全,如果特朗普政府真的提出要求,將可預示大法官的終極裁決。

司法部長Jeff Sessions形容,法院的裁決阻礙總統”提升國家安全的能力”。

Sessions說,特朗普並非必須讓來自支援和窩藏恐怖主義的國家的人入境,除非他們經過嚴格的檢查,或確定不會構成安全威脅。

特朗普於1月27日簽發的首個旅遊禁令原本針對7個國家,推行後引起混亂,全美多個機場有民眾示威,聯邦第9巡迴上訴法院之後裁定旅遊禁令違憲。

特朗普逐對旅遊禁令作出修訂,當中把受影響的國家減至6個,伊拉克不再受禁,同時定明已持有有效簽證的人士不受影響,並刪除讓某些宗教人士優先入境的條文,但批評者稱新旅遊禁令仍然抵觸法律。

