特朗普旅遊禁令再受挫 維州上訴法院禁推行

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【KTSF】

特朗普總統針對6個穆斯林國家頒布的旅遊禁令，週四在法院再次遭到挫敗，位於維珍尼亞州的聯邦上訴法院在裁定，禁令”以國家安全為名，但內裏充斥著對宗教不容、敵意和歧視”，特朗普政府已揚言會上訴至聯邦最高法院。

聯邦第4巡迴上訴法院週四以10票對4票，裁定旅遊禁令很可能違反美國憲法，同時也維持下級法院的裁決，當中禁止特朗普政府暫停向伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞和也門向國民批發簽證。

特朗普政府原本在1月提出的旅遊禁令因為面臨法律挑戰，逐於3月公布經修訂的旅遊禁令，當時希望新的旅遊禁令可免卻法律挑戰。

維州上訴法院是最先對新旅遊禁令作出裁決的州，之後舊金山第9巡迴上訴法院也將在另一宗訴訟中再作裁決。

各界早已預料有關爭議最終會呈上聯邦高院審理，因為每當下級法院推翻聯邦政府或總統的命令時，最終都是由大法官作出定奪。

在聯邦高院決定是否審理案件時，特朗普政府可以向大法官要求需即時推行旅遊禁令，理由時法院阻止旅遊禁令執行，會削弱國家安全，如果特朗普政府真的提出要求，將可預示大法官的終極裁決。

司法部長Jeff Sessions形容，法院的裁決阻礙總統”提升國家安全的能力”。

Sessions說，特朗普並非必須讓來自支援和窩藏恐怖主義的國家的人入境，除非他們經過嚴格的檢查，或確定不會構成安全威脅。

特朗普於1月27日簽發的首個旅遊禁令原本針對7個國家，推行後引起混亂，全美多個機場有民眾示威，聯邦第9巡迴上訴法院之後裁定旅遊禁令違憲。

特朗普逐對旅遊禁令作出修訂，當中把受影響的國家減至6個，伊拉克不再受禁，同時定明已持有有效簽證的人士不受影響，並刪除讓某些宗教人士優先入境的條文，但批評者稱新旅遊禁令仍然抵觸法律。

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