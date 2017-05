By

特朗普第二次旅遊禁令暫時不發簽證給伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞和也門等六個回教為主國家的國民,為期九十日。另外又暫停接受難民,為期120日。

聯邦地方法庭裁定違憲,不能執行。特朗普政府上訴,堅稱是基於國家安全,而不是因為宗教理由。

在維珍尼亞州Richmond的第四巡迴上訴法庭認為,這項旅遊禁令在國家安全的著眼點方面很模糊。但在宗教範疇就似乎存有不容忍和歧視。

本案共有13名法官審理。其中10名法官反對禁令,只有三人贊成。結果是維持地方法庭的裁決,永久停止執行旅遊禁令的核心部份。

白宮表示,會上訴至聯邦最高法院。

