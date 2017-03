前國安顧問曾受僱為土耳其游說 報導指特朗普團隊早知情

By

【KTSF 江良慧報導】

因為隱瞞曾經和俄羅斯人員接觸而辭職的前國家安全顧問Michael Flynn,原來曾經在大選期間為土耳其政府擔任遊說工作,是外國代理人,有報導指特朗普過度團隊明知道這件事,但白宮就說特朗普本人不知道。

美聯社報導指出,Michael Flynn在剛過去的星期二向聯邦司法部登記為外國代理人,表示曾經在去年8月至11月期間,為土耳其政府擔任遊說工作,並收取53萬美元作為報酬。

根據聯邦法例,代表外國政府遊說的美國人,需要向司法部申報有關工作,而Flynn當時卻沒有申報,令他因此有可能被刑事起訴,他只是在這個星期登記時才追溯申報。

報導指Flynn的律師有通知特朗普過度團隊,Flynn可能需要登記為外國代理人,令人不禁懷疑特朗普為何要讓一個代表外國爭取利益的人,擔任關鍵的國安職位。

不過白宮發言人Sean Spicer週五就重申,特朗普在Flynn登記前,一直不知道此事,再經其他記者追問下,他就稱過度團隊律師認為,這是一件個人或者商業問題,而並非該由過度團隊決定的議題,他也不認為Flynn為與土耳其政府遊說,同時又出任國安顧問,是一個危險訊號。

Spicer說:”這不是引起警示的問題,而是他們有否給適當意見,不是由他們決定該做或不做甚麼。”

紐約時報記者隨即追問,說這就更令人懷疑特朗普過度團隊的判斷,但Spicer就只是堅持,他們所做的事全部都是依法而為。

