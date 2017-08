特朗普稱美國核威力冠全球 外交部長稱美國沒即時威脅

By

在北韓局勢升級之際,特朗普總統週三發推文稱,美國的核武力量”比以往更具威力”,而外交部長蒂勒森則力圖淡化北韓危機,堅稱美國沒有”面臨任何即時的威脅”。

特朗普週三發出多個推文,並轉發他週二向北韓發出警告的視頻,當中他警告平壤政府不要再威脅美國,否則”要面對全球從未見過的怒火”,他亦表示,作為總統的首要任務是要”更新及現代化”美國目前的核武。

特朗普發推文說:”希望我們永遠不會動用這項武力,但我們未來沒有一刻不是全球最具威力的國家。”(Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world!)

目前未知特朗普是依據甚麼證據,發表上述言論,白宮方面也沒有正面解釋,只表示特朗普已簽下行政命令,確保美國的核武能跟上時代,適應21世紀的國際威脅。

前總統奧巴馬任內,曾啟動更新美國核武的工作,但目前仍屬初階,而特朗普於1月20日上任後,美國的核武並無重大改變。

核武專家Stephen Schwartz稱,特朗普的言論完全是荒堂,在他上任201天以來,美國的核武根本沒有任何提升。

而在特朗普發推文數小時前,外交部長蒂勒森正在敦促各方冷靜,並揚言美國民眾無須擔憂,他堅稱美國並非更接近透過動武解決北韓危機。

蒂勒森說:”美國民眾可以睡得安穩,從我所見和所知來看,過去24小時內,局勢沒有重大改變。”

蒂勒森也試圖解釋特朗普發出警告的動機,他說總統是希望向北韓領袖發出強烈及明確的訊息,以確保沒有任何”錯誤的計算”。

蒂勒森稱,總統是想用金正恩可以明白的言詞向他發出訊息,因為後者似乎不懂外交術語,總統希望平壤政府明白,美國有不容置疑的能力悍衛國土,而美國是會悍衛國土和盟友。

