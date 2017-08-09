特朗普稱美國核威力冠全球 外交部長稱美國沒即時威脅

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【KTSF】

在北韓局勢升級之際，特朗普總統週三發推文稱，美國的核武力量”比以往更具威力”，而外交部長蒂勒森則力圖淡化北韓危機，堅稱美國沒有”面臨任何即時的威脅”。

特朗普週三發出多個推文，並轉發他週二向北韓發出警告的視頻，當中他警告平壤政府不要再威脅美國，否則”要面對全球從未見過的怒火”，他亦表示，作為總統的首要任務是要”更新及現代化”美國目前的核武。

特朗普發推文說：”希望我們永遠不會動用這項武力，但我們未來沒有一刻不是全球最具威力的國家。”（Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world!）

目前未知特朗普是依據甚麼證據，發表上述言論，白宮方面也沒有正面解釋，只表示特朗普已簽下行政命令，確保美國的核武能跟上時代，適應21世紀的國際威脅。

前總統奧巴馬任內，曾啟動更新美國核武的工作，但目前仍屬初階，而特朗普於1月20日上任後，美國的核武並無重大改變。

核武專家Stephen Schwartz稱，特朗普的言論完全是荒堂，在他上任201天以來，美國的核武根本沒有任何提升。

而在特朗普發推文數小時前，外交部長蒂勒森正在敦促各方冷靜，並揚言美國民眾無須擔憂，他堅稱美國並非更接近透過動武解決北韓危機。

蒂勒森說：”美國民眾可以睡得安穩，從我所見和所知來看，過去24小時內，局勢沒有重大改變。”

蒂勒森也試圖解釋特朗普發出警告的動機，他說總統是希望向北韓領袖發出強烈及明確的訊息，以確保沒有任何”錯誤的計算”。

蒂勒森稱，總統是想用金正恩可以明白的言詞向他發出訊息，因為後者似乎不懂外交術語，總統希望平壤政府明白，美國有不容置疑的能力悍衛國土，而美國是會悍衛國土和盟友。

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