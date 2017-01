By

候任總統特朗普週一與阿里巴巴創始人兼執行主席馬雲會面,聲稱計劃與馬雲合作,專注協助小商業。

阿里巴巴稱,該公司透過協助美國的小商業向中國和亞洲國家的消費者出售產品,可以為美國就業市場開創100萬個工作職位。

雙方會面後,特朗普與馬雲一起在特朗普大廈會見記者,特朗普說,雙方”會面很好”,並讚許馬雲是出色的創業家。

特朗普對記者稱:”馬雲與我將會一起幹大事。”

特朗普在競選期間,曾多番批評中國的貿易措施,馬雲對記者稱,雙方會面時,有討論要加強美中關係,他說特朗普”有關注的議題,他有解決方法,他希望與中方磋商,看看如何可以做得更好”。

