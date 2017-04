特朗普減稅大計 企業稅率或降至15%

By

【KTSF】

預測特朗普總統將會履行競選承諾,建議削減企業利得稅,由35%大幅降低至15%。

不過國會預算局官員透露,就算將企業利得稅只是降至20%,都會增加長遠的預算赤字,甚至就算這個減稅計劃是暫時性,都令庫房減少收入。而如何來填補預算缺口就成為最大問題。

再加上這個減稅計劃可能對共和黨構成問題,因為參議院如果要通過議事程序,必須取得所需的60票才可過關。即是說,這個減稅計劃必須得到民主黨人的支持,但針對稅制改革,兩黨都存在重大分歧。

此外稅制改革可能也包括兒童照顧福利。

特朗普曾經揚言,他日後提出的大規模減稅是前所未有。他又建議,降低個人稅率和簡化過度繁複的稅制系統。

國會共和黨人就表示,減稅可以刺激經濟增長,從而彌補收益的下跌。另外共和黨人正討論一個預算策略,容許他們在參議院,就算無民主黨人的支持,都可以通過一個稅務法案。但前題是,不會增加長遠的聯邦赤字。

參議院也會遵從這個策略。

參議院多數黨領袖麥康尼就表示,稅制改革是一個很大的議題。他們會一視同仁對待所有類別的商業。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。