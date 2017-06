By

【KTSF 陳令楠報導】

特朗普總統週三早上宣佈將任命Christopher Wray為新任聯邦調查局(FBI)局長。

特朗普發推文,宣佈這項提名,並表示稍後將會公佈更多細節。

Wray曾獲前總統小布殊任命為聯邦司法部負責刑事調查的助理司法部長。

