特朗普將向進口鋼鋁徵收關稅 聲稱要保護美國工人利益

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四透露,為了維護公平貿易以及保障美國工業的利益,計劃在下星期向入口的鋼材和鋁金屬材料徵收10%至25%的關稅。

特朗普週四在白宮與一班鋼鋁材料業的高層會面,他表示,將於下星期向入口的鋼材徵收25%的懲罰性關稅,鋁金屬材料就徵收10%關稅。

特朗普表示,過去幾十年來,美國所受到的不公平貿易對待,已損害到美國業界和工人的利益,而外國生產,特別來自中國的鋼鋁材料不斷增加,令這些金屬材料價格降低,損害了美國的生產商。

聯邦商務部更形容,這種情況對國家安全構成威脅。

不過國會參議院農業委員會主席Pat Roberts就關注到,加重入口關稅,有可能因此觸發貿易戰,連累到其他工業,因為受影響的國家,可能會向美國實施報復,而農業就是最大的打擊目標。

有分析指出,任何加徵關稅的行動,都有可能危害美中及美國與其他貿易伙伴的關係,有批評者指,也有可能抬高鋼鋁材料價格,損害美國汽車業以及其他依賴鋼鋁材料維生的公司。

根據世貿組織WTO資料顯示,美國入口鋼材,大約等於出口的4倍,美國現時從超過100個國家入口鋼材,去年美國入口鋼材最多的是加拿大,雖然全球約佔一半的鋼材生產來自中國,但美國入口中國鋼材只佔少部份。

美國鋼鐵業在二戰後變化很大,部份原因是科技發達,大幅提高了生產,再加上外國競爭和大量入口鋼鐵,都令這個行業減少了僱員人數。

目前鋼鐵業只僱用14萬人,比半世紀前減少50萬。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。