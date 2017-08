By

【KTSF 陳令楠報導】

特朗普總統即將公佈美軍在阿富汗的新戰略,據報會增兵數千人。

特朗普將於週一晚發表全國電視演說,宣佈對阿富汗及南亞的新路向。

有傳媒引述消息人士指,特朗普將增派約4,000名士兵到阿富汗加強反恐。

美國目前在阿富汗有大約8,400名駐軍,北約部隊則有5,000人,美國在2001年911襲擊後出兵阿富汗,塔利班政權雖然倒台,但塔利班部隊仍控制當地近四成地區,不時與政府軍爆發戰鬥。

特朗普曾質疑美國應否繼續在當地駐軍。

