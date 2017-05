特朗普針對Comey發推文 疑似暗示有對話錄音

By

【KTSF】

特朗普總統週五疑似向被他辭退的聯邦調查局長James Comey發出警告,他在社交媒體Twitter發文稱,”Comey最好希望沒有錄音帶錄下他們的對話”,內容針對他說Comey曾3度對他說,聯調局並沒有對他展開調查。

特朗普週四接受NBC電視台訪問時稱:”我當時問他,如果可以的話,你可否讓我知道,我是否正被調查?”

特朗普說Comey的答覆是沒有,他說Comey曾兩度在電話中,一次在飯局中向他作出上述表述,在飯局中,Comey更向他要求續任聯調局局長。

Comey週四仍未證實特朗普的說法,至週四晚,紐約時報引述熟悉Comey的兩名消息人士稱,Comey在1月一次與特朗普的飯局中,特朗普要求Comey向他表示忠誠,Comey拒絕,只表示會誠實相向,之後特朗普改口要求Comey”誠實地表示忠誠”時(honest loyalty),Comey說:”你會得到。”

白宮發言人Sarah Huckabee Sanders稱有關報導失實,指稱總統”絕不會期望員工對他表示個人忠誠”,另外,白宮也暫未能向媒體確定,特朗普是否真的有錄下與Comey的對話。

特朗普週五早上發出的推文,再度令人聯想到前總統尼克遜的水門事件,尼克遜在水門事件中,曾在白宮秘密錄下對話和錄音,最終導致他下台,特朗普這次辭退Comey,也令人聯想到如尼克遜當年辭退主理水門案調查工作的執法官員。

更多新聞:

特朗普稱即使沒司法部建議 已打算辭退Comey

署理聯調局局長參院作證 供詞與白宮言論有出入

聯調局局長向同僚發告別信 稱不會深究總統決定

特朗普白宮會俄羅斯外長 後者否認操控美國大選

(Copyright 2017 The Associated Press. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)