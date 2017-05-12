特朗普針對Comey發推文 疑似暗示有對話錄音

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特朗普總統週五疑似向被他辭退的聯邦調查局長James Comey發出警告，他在社交媒體Twitter發文稱，”Comey最好希望沒有錄音帶錄下他們的對話”，內容針對他說Comey曾3度對他說，聯調局並沒有對他展開調查。

特朗普週四接受NBC電視台訪問時稱：”我當時問他，如果可以的話，你可否讓我知道，我是否正被調查？”

特朗普說Comey的答覆是沒有，他說Comey曾兩度在電話中，一次在飯局中向他作出上述表述，在飯局中，Comey更向他要求續任聯調局局長。

Comey週四仍未證實特朗普的說法，至週四晚，紐約時報引述熟悉Comey的兩名消息人士稱，Comey在1月一次與特朗普的飯局中，特朗普要求Comey向他表示忠誠，Comey拒絕，只表示會誠實相向，之後特朗普改口要求Comey”誠實地表示忠誠”時（honest loyalty），Comey說：”你會得到。”

白宮發言人Sarah Huckabee Sanders稱有關報導失實，指稱總統”絕不會期望員工對他表示個人忠誠”，另外，白宮也暫未能向媒體確定，特朗普是否真的有錄下與Comey的對話。

特朗普週五早上發出的推文，再度令人聯想到前總統尼克遜的水門事件，尼克遜在水門事件中，曾在白宮秘密錄下對話和錄音，最終導致他下台，特朗普這次辭退Comey，也令人聯想到如尼克遜當年辭退主理水門案調查工作的執法官員。

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