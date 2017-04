By

特朗普總統週二在社交媒體Twitter發推文,說上週與中國國家主席習近平會面時,曾要求中國向北韓施壓停止發展核武,以換取與美國簽訂利好的貿易協議。

特朗普在推文中說:”我向中國國家主席解釋稱,如果中國能解決北韓問題,與美國簽訂利好的貿易協議對中國更有利。

特朗普在第二條推文中續稱:”北韓正圖謀搞事端,如果中國決定出手相助,將會是好事,否則,美國會自行解決問題。”

特朗普一直明確表示,希望中國能向北韓施壓,敦促後者停止發展核武,特朗普也曾多番指責中國實施不公平貿易政策。

