特朗普總統週三早上連發3個推文,表示政府今後將會禁止跨性別人士在軍中服役,但沒有透露目前已在軍中服役的跨性別人士會否受到影響。

特朗普在推文指稱,在諮詢過軍方將領及軍事專家後,政府將不容許跨性別人士以任何方式在軍中服役。

特朗普表示,軍隊應專注於致勝,而不是背負跨性別人士所帶來的龐大醫療開支,以及他們對軍隊所帶來的干擾。

目前已有250名美軍已獲得美軍准許更改性別,有些正在申請中。

去年,前國防部長卡特結束禁止跨性別人士參軍的禁令,由那時起,跨性別人士可以自由參軍,由10月1日起,跨性別的美兵可以獲得健保,及在五角大廈人事系統中申請更改性別。

