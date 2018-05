特朗普定週二宣布是否退出伊朗核協議

By

【i-CABLE】 特朗普總統即將於週二宣布是否退出伊朗核協議,正訪問美國的英國外相約翰遜促請美國留在協議內,警告若果美國堅持退出,會讓伊朗研製核武,最終可能引發中東軍備競賽。

特朗普於Twitter發文,表示將於週二東岸時間下午2時,於白宮宣布是否退出伊朗核協議。 到訪美國的英國外相約翰遜於國務院與國務卿蓬佩奧會面 ,會見彭斯及博爾頓,希望在最後關頭說服美國留在協議內。 他兩日的訪問都不會與特朗普會面,他透過在報章撰文,及出席特朗普喜愛收看的霍士新聞節目隔空游說。 他表示,伊朗有意圖發展洲際彈道導彈,必須採取更強硬態度,阻止她們發展核武,警告若果沒有協議約束伊朗,只會讓其重新發展核武,中東甚至因而展開軍備競賽,加劇區內局勢不穩。 伊朗總統魯哈尼表示,即使美國退出核協議,其他簽署國若能保證伊朗的利益不會受損,伊朗願意繼續留在協議,不會發展核武,擺脫美國並非壞事。

