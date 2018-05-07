特朗普定週二宣布是否退出伊朗核協議

特朗普總統即將於週二宣布是否退出伊朗核協議，正訪問美國的英國外相約翰遜促請美國留在協議內，警告若果美國堅持退出，會讓伊朗研製核武，最終可能引發中東軍備競賽。

特朗普於Twitter發文，表示將於週二東岸時間下午2時，於白宮宣布是否退出伊朗核協議。

到訪美國的英國外相約翰遜於國務院與國務卿蓬佩奧會面 ，會見彭斯及博爾頓，希望在最後關頭說服美國留在協議內。

他兩日的訪問都不會與特朗普會面，他透過在報章撰文，及出席特朗普喜愛收看的霍士新聞節目隔空游說。

他表示，伊朗有意圖發展洲際彈道導彈，必須採取更強硬態度，阻止她們發展核武，警告若果沒有協議約束伊朗，只會讓其重新發展核武，中東甚至因而展開軍備競賽，加劇區內局勢不穩。

伊朗總統魯哈尼表示，即使美國退出核協議，其他簽署國若能保證伊朗的利益不會受損，伊朗願意繼續留在協議，不會發展核武，擺脫美國並非壞事。