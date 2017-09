特朗普聯大發表演說 威脅說美國會完全摧毀北韓

By

特朗普總統週二首次出席聯合國大會及發表演說,他在演說中嚴詞批評北韓,威脅說如果北韓不放棄發展核武,美國會完全摧毀北韓。

特朗普在聯合國大會中稱,全球早應對付北韓領袖金正恩,他說金正恩狂妄地追求核武,為整個世界帶來威脅,可能帶來難以想像的人命損失。

特朗普以”火箭人”(Rocket man)來稱呼金正恩,指稱他及其政府正在進行一項自殺式的任務,他說如果美國被迫要自衛和保衛盟國,美國在別無選擇下,只能完全摧毀北韓。

特朗普早前曾發表怒火威脅論,意圖迫使北韓放棄核計劃,他說”從來沒有國家如北韓般這樣蔑視其他國家和北韓人民的福祉”。

特朗普也指責那些與北韓交易的國家,雖然特朗普沒有指名道姓,但明顯是指責中國。

特朗普在演說中,也提及其”美國為先”的論點,他說與其他國家領袖一樣,都會以本國的利益為先,他說美國不會放棄領導全球的地位,但其他國家有必要向聯合國頁獻更多,他說美國不能再繼續只有付出,而沒有回報的不對等安排。

