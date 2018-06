美國歐盟貿易戰升溫 特朗普威脅要向歐洲車徵兩成關稅

By

【KTSF 游瑋珊報導】

特朗普政府和歐盟的貿易戰升溫,歐盟週五起對總值34億的美國進口產品開徵報復性關稅,特朗普發推文,聲言下一步要對歐洲車下手,可能開徵高達兩成的關稅。

針對特朗普政府月初起對進口鋼鋁徵收關稅,歐盟週五起也對總值34億從美國進口的貨品開徵關稅。

特朗普說:”你看歐盟,他們設立壁壘,福特產品進不去,但他們賣來平治和寶馬,以百萬計,卻幾乎不用繳稅,他們沒拿我們的車,不然那稅非常重。”

前天集會言猶在耳,特朗普週五再發推文,指歐盟如不撒回關稅政策,下一步他會對進口歐洲車開徵20%的關稅。

鋼鋁業雖然受惠,不過也有人擔心,報復性關稅最終會損害其他美國企業和消費者。

CNN一項民意調查也發現,將近3分之2的受訪者認為,跟長久以來的盟支保持良好關係,比以關稅來保著國內工業來得重要。

