美國歐盟貿易戰升溫 特朗普威脅要向歐洲車徵兩成關稅

By

【KTSF 游瑋珊報導】

特朗普政府和歐盟的貿易戰升溫，歐盟週五起對總值34億的美國進口產品開徵報復性關稅，特朗普發推文，聲言下一步要對歐洲車下手，可能開徵高達兩成的關稅。

針對特朗普政府月初起對進口鋼鋁徵收關稅，歐盟週五起也對總值34億從美國進口的貨品開徵關稅。

特朗普說：”你看歐盟，他們設立壁壘，福特產品進不去，但他們賣來平治和寶馬，以百萬計，卻幾乎不用繳稅，他們沒拿我們的車，不然那稅非常重。”

前天集會言猶在耳，特朗普週五再發推文，指歐盟如不撒回關稅政策，下一步他會對進口歐洲車開徵20%的關稅。

鋼鋁業雖然受惠，不過也有人擔心，報復性關稅最終會損害其他美國企業和消費者。

CNN一項民意調查也發現，將近3分之2的受訪者認為，跟長久以來的盟支保持良好關係，比以關稅來保著國內工業來得重要。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。