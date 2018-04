敘利亞毒氣攻擊多人亡 美俄互相指責

By

敘利亞政府軍被指以化學武器襲擊東古塔,造成多人死亡,在聯合國安理會會議上,美國與俄羅斯就敘利亞這次毒氣襲擊案互相指責,聯合國特使建議派人員展開實地獨立調查,而特朗普就說,美國很快會決定如何回應事件。

特朗普週一在召開內閣會議前,指俄羅斯支持”畜牲阿薩德”,又說美國會在24到48小時內,決定如何回應這次”仇恨的”化武攻擊 。

特朗普說:”事關人道,我們說的是人道,不容攻擊發生,我們會檢視此野蠻行為 ,看發生何事,會嘗試派人進去。”

這次化武攻擊到底是真是假,如果真的有發生,又是何方人馬所為,目前仍然撲朔迷離。

現場所在的都馬市是叛軍在東古塔地區最後一個據點,目前已被政府軍包圍,外界無從得知實況。

聯合國特使呼籲各方同意派獨立小組進入去調查,以釐清責任,有分析指出 ,敘利亞一再發生化學武器襲擊案,國際社會束手無策,反映國際所遵從的規矩與價值觀,在敘利亞統統無效,對世界局勢發展將有嚴重後果。

敘利亞戰局十分混亂,既有美國、俄羅斯、伊朗與阿拉伯國家博奕,也有以色列及土耳其渾水摸魚,更有政府軍與叛軍內戰,還有西方支持庫爾德族民兵打擊伊斯蘭極端勢力。

敘利亞的霍姆省一個政府軍空軍基地,週一就被導彈擊中,消息指有3枚導彈擊中目標,5枚就被擊落,這些導彈到底來自何方,目前未有定論。

美國軍方否認”安排”導彈攻擊,多個歐洲國家都撇清關係,敘利亞與俄羅斯就指控以色列派戰機發動攻擊。

