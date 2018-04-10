敘利亞毒氣攻擊多人亡 美俄互相指責

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【KTSF】

敘利亞政府軍被指以化學武器襲擊東古塔，造成多人死亡，在聯合國安理會會議上，美國與俄羅斯就敘利亞這次毒氣襲擊案互相指責，聯合國特使建議派人員展開實地獨立調查，而特朗普就說，美國很快會決定如何回應事件。

特朗普週一在召開內閣會議前，指俄羅斯支持”畜牲阿薩德”，又說美國會在24到48小時內，決定如何回應這次”仇恨的”化武攻擊 。

特朗普說：”事關人道，我們說的是人道，不容攻擊發生，我們會檢視此野蠻行為 ，看發生何事，會嘗試派人進去。”

這次化武攻擊到底是真是假，如果真的有發生，又是何方人馬所為，目前仍然撲朔迷離。

現場所在的都馬市是叛軍在東古塔地區最後一個據點，目前已被政府軍包圍，外界無從得知實況。

聯合國特使呼籲各方同意派獨立小組進入去調查，以釐清責任，有分析指出 ，敘利亞一再發生化學武器襲擊案，國際社會束手無策，反映國際所遵從的規矩與價值觀，在敘利亞統統無效，對世界局勢發展將有嚴重後果。

敘利亞戰局十分混亂，既有美國、俄羅斯、伊朗與阿拉伯國家博奕，也有以色列及土耳其渾水摸魚，更有政府軍與叛軍內戰，還有西方支持庫爾德族民兵打擊伊斯蘭極端勢力。

敘利亞的霍姆省一個政府軍空軍基地，週一就被導彈擊中，消息指有3枚導彈擊中目標，5枚就被擊落，這些導彈到底來自何方，目前未有定論。

美國軍方否認”安排”導彈攻擊，多個歐洲國家都撇清關係，敘利亞與俄羅斯就指控以色列派戰機發動攻擊。

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