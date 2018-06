特朗普擬再向2千億中國進口貨徵稅 中方指是欺詐勒索

By

【i-CABLE】

中美貿易衝突進一步升溫,特朗普總統威脅,再向總值2,000億美元中國貨品加徵關稅,以報復中方早前的徵稅措施,中方批評美國變本加厲,是欺詐勒索,警告會強而有力反擊。

美國總統特朗普指,已要求貿易代表處擬定貨物清單,若中國如期在下月6日起,對美國總值500億美元的商品加徵二成五關稅。

華府將會向總值2,000億美元的中國進口商品,加徵一成關稅作為反擊措施。

特朗普亦警告,若中國報復,將研究再對另外2,000億美元的中國貨品加徵關稅。

中美雙方上周已宣布,互相向對方加徵總值五百億美元貨品關稅,換言之美方最終可能向中國徵收高達4,500億美元的關稅。

國務卿蓬佩奧亦批評中國貿易政策極具掠奪性,又提到上周與國家主席習近平會談時,曾當面質詢中國竊取美國知識產權的問題。

在北京,中國商務部批評美方變本加厲,指華府加徵關稅是”極限施壓和訛詐”、欺詐勒索,背離雙方多次磋商共識,警告如果美方失去理性,中方將不得不採取強而有力的反制措施。

中國外交部則批評華府反覆無常,再度挑起貿易戰,奉勸美方停止損人害己的言行。

