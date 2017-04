特朗普叫’夢想生’放心 不會被驅逐出境

By

特朗普在白宮接受美聯社訪問時,談及廣泛議題。他說在他的移民政策下,自小來美,現時非法居留的無證人士,即所謂的’夢想生’可以放心,他們不會被驅逐出境,因為政府針對的不是’夢想生’,而是罪犯。

特朗普也再次提到履行他的競選承諾,要在美墨邊界興建圍牆,但他無要求將建牆費列入預算開支案。

當被問到他是否會簽署不包含圍牆建造費的預算開支法案時,他就說不知道。這項開支法案必須在下星期通過,以便維持政府運作。

有分析認為,將建牆費列入開支法案內,很可能會引發黨派更大爭議,令開支案難產,聯邦政府會關閉。

另外特朗普也提到,最快在下星期三可能會公佈一套稅制改革方案。當中包括個人和企業的大幅減稅。究竟減多少以及如何彌補減少的庫房收入,他無詳細講明。但就重申,減稅幅度之大前所未有。

