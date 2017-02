By

【KTSF 林佩樺報導】

中國國家主席習近平與總統特朗普終於通上電話,這不但是特朗普上任以來雙方首次通話,特朗普也在電話中對台灣海峽兩岸關係做出表態。

白宮證實兩人於週四晚間有一通很長的電話,雙方討論熱切、極度友好,對許多雙方具共同利益的議題進行磋商。

根據中國央視報導,在電話中,習近平感謝特朗普信函中的元宵節日祝福,並高度讚賞特朗普願意拓展中美合作。

特朗普則表示,美中高層的溝通管道暢通是非常重要的事。他也指出,美方致力於將兩國在經貿、投資等領域中的互利合作。

至於兩岸關係,有線新聞網絡CNN報導,特朗普表示會遵循北京與台北的九二共識,在習近平的要求下,特朗普同意尊重一中政策。習近平指出,一個中國是中美關係的政治基礎。兩人又邀約互訪,並期待早日會面。

更多新聞:

特朗普白宮晤安倍重申對日防衛承諾

防長稱美日安保條約適用釣魚台 灣區發起網上請願

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。