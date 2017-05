特朗普據報對俄官員說聯調局長Comey是瘋漢

By

紐約時報週五報導,特朗普總統上週在白宮與俄羅斯官員會面時曾說,最近被他解僱的聯邦調查局(FBI)局長James Comey是一名”瘋漢”,Comey離任後讓他卸下”巨大壓力”。

紐約時報是引述5月10日一份會議紀錄作出報導,當天特朗普在白宮橢圓形辦公室與俄羅斯外長會面,亦是特朗普解僱Comey翌日。

另外,華盛頓郵報週五報導稱,聯調局調查特朗普競選陣營與俄羅斯的關係,焦點正向著白宮進發,調查員已鎖定特朗普一名資深顧問是調查的重點人物,但報導沒有指名道姓。

與此同時,副司法部長Rod Rosenstein週五向國會作供稱,他在所寫的一份備忘錄中嚴詞批評Comey,對此他到目前仍有相同的看法,但撰寫備忘錄的目的,並非讓特朗普或其他白宮官員用來支持辭退Comey的理據。

而在週四出席國會閉門會議中,Rosenstein表示,特朗普是於5月9日解僱Comey前一天告訴他這項決定,而他是在5月10日撰寫這份備忘錄,他說雖然個人很欣賞Comey,但他”認為找一個新領導是合適的做法”。

