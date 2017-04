稅改建議 標準減稅額倍增企業稅大減遺產稅廢除

By

【KTSF】

這套稅制改革計劃的大綱,由財政部長Steven Mnuchin和國家經濟協會總監Gary Cohn在白宮的新聞簡佈會上公佈。兩人都表示,這個計劃包含有美國史上最大筆的減稅。

內容建議,將稅階tax bracket由現時7個改為3個。分別是10%、25%和35%。

又建議將企業利得稅,由現時35%大幅降低至15%。小商業東主的個人收入也從最高稅率接近40%,大幅降低至15%。

企業在海外的錢若調回美國,可以享受’一次過’,稅率較低的所謂’調回稅’。至於減幅有多大就未見透露。前總統布殊在2004年曾經有過類似的調回稅。當時的稅率是5.25%。但調查發現,企業調回美國的錢大部份用來回購股票和派發股息,而不是在美國再投資生產。

特朗普的稅務改革也建議取消遺產稅。

在個人入息稅方面,就建議個人和夫婦兩人聯合報稅的標準減稅率,減幅將提高一倍。例如個人的標準減稅額現時是6,350元,建議減幅倍增至12,700元。

此外也建議,取消分項稅務減免itemized taxdeductions。只是保留慈善捐款和房貸利息的抵稅。

減稅令庫房收入大減。如何避免聯邦赤字大漲,仍然是個大問題。

這個方案只是一個綱領,細節仍未清晰。具體方案一旦定下,仍有待國會審議。

