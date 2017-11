By

【i-CABLE】

特朗普總統週日結束越南行程,轉抵菲律賓出席東盟系列峰會,他早上在越南再次提到中國及俄羅斯,在解決北韓問題上會幫上很大忙,又指中國國家主席習近平已指示加大制裁北韓,另外,特朗普反駁北韓領袖金正恩嘲諷他是”瘋老頭”,稱自己從來不會指對方”又矮又肥”。

特朗普在Twitter留言,認為金正恩指他年老是羞辱,稱自己從不會指金正恩”又矮又肥”。

金正恩早前跟特朗普隔空罵戰,首次形容對方是”瘋老頭”,特朗普日前在南韓國會演說,發表針對北韓的強硬言論,北韓官方傳媒回應時,又再這樣形容特朗普。

不過特朗普指,一直想跟金正恩做朋友,說不定某天可以做到。

