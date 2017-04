特朗普簽行政命令促進美國人就業 收緊H-1B簽證

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二簽署一項新的行政命令,指示聯邦機構去執行”買美國貨,聘用美國工人”政策,當中也包括收緊H-1B簽證計劃。

特朗普週二前往威斯康辛州工具製造商Snap-on的總部工場,並且簽署了一項行政命令,叫做”買美國貨,聘用美國工人”,適用於聯邦的建造和運輸工程項目方面。

聯邦商務部長將會檢討如何去堵塞有關的漏洞,期望可以刺激國內經濟,和增加本土工人的就業機會。

針對這個行政命令,特朗普也收緊H-1B簽證計劃,白宮指這個計劃聘請大量外國廉價勞工,拉低工人薪酬來取代美國本土工人。

特朗普說:”現時移民系統被廣泛濫用,讓外國勞工取代美國工人,從事同樣工作,有時薪水較少,這將要停止。”

H-1B簽證計劃的申請人許多來自高科技行業,科技業者認為H-1B是必要的,因為這個計劃鼓勵外國學生完成高科技專業學位之後,留在美國工作,同時企業在美國本土經常都找不到足夠有技能的美國工人。

根據這個新的行政命令,聯邦政府機構將會建議一些規例,以防止移民欺詐和濫用。

這個H-1B計劃可能作出的修改,包括H-1B簽證只是發給最有技能和最高收入的申請人,提高簽證費用等,希望可以杜絕計劃被人濫用。

消息指出,今年申請H-1B簽證的總人數下跌大約15%,即減少大概3.7萬人,但總數仍有接近20萬人,遠遠超過所訂的8.5萬個名額。

