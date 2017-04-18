總統新行政命令 收緊H-1B簽證計劃

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【KTSF】

特朗普總統今天前往威斯康辛州工具製造商Snap-on的總部工場，並且簽署了一項行政命令，叫做”買美國貨，請美國工人”。適用於聯邦的建造和運輸工程項目方面。聯邦商務部長將會檢討如何去堵塞有關的漏洞，期望可以刺激國內經濟和增加本土工人的就業機會。

針對這個行政命令，特朗普也收緊H-1B簽證計劃。白宮指這個計劃聘請大量外國廉價勞工，拉低工人薪酬來取代美國本土工人。

H-1B簽證計劃的申請人，許多來自高科技行業。科技業者認為，H-1B是必要的，因為這個計劃鼓勵外國學生完成高科技專業學位之後，留在美國工作。同時企業在美國本土經常都找不到足夠有技能的美國工人。

根據這個新的行政命令，聯邦政府機構將會建議一些規例，以防止移民欺詐和濫用。

這個H-1B計劃可能作出的修改包括，H-1B簽證只是發給最有技能和最高收入的申請人和提高簽證費用等，希望可以杜絕計劃被人濫用。

消息指出，今年申請H-1B簽證的總人數下跌大約15%，即減少大概3.7萬人。但總數仍有接近20萬人，遠遠超過所訂的8.5萬個名額。

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