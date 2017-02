特朗普任命陸軍中將H. R. McMaster出任國家安全顧問

By

【KTSF 劉開平報導】

特朗普總統週一任命陸軍中將H. R. McMaster擔任總統國家安全顧問,接替前幾天辭職的Michael Flynn,這項任命無須得到參議院通過。

特朗普總統週一在有”南部白宮”之稱的佛羅里達棕櫚灘Mar-a-Lago 俱樂部,宣佈這項人事任命。

特朗普說:”他非常有智慧有經驗,過去兩天我觀察並閱讀了很多他在軍內獲得廣泛的尊重,很榮幸他能為政府效勞。”

54歲的McMaster畢業於西點軍校,並在北卡大學得到美國歷史專業的碩士和博士,曾經參加過波斯灣戰爭,以及伊拉克和阿富汗的反恐戰爭 。

McMaster說:”能繼續為國家服務,是我的莫大榮幸,感謝總統給我這個機會。”

特朗普同時任命Keith Kellogg將軍擔任國家安全理事會的幕僚長。

特朗普就任後的第一位國家安全顧問Flynn於1月20日上任,2月13日就被迫辭職,前後不到一個月,是有史以來最”短命”的國安顧問。

Flynn被爆料在特朗普就任之前,就和俄羅斯駐美大使討論美國制裁俄國的事情,而且誤導副總統潘斯,使潘斯對傳媒否認Flynn曾經做過這件事。

白宮發言人Spicer本月14日說,Flynn失去了總統的信任,總統要求他辭職。

但特朗普上週在一個記者會上卻表示,Flynn在他就任總統之前和俄羅斯大使通電話 並不是問題,問題是情報機構有人向媒體洩露這件事。

紐約時報等主流媒體報導 ,情報機構在執行例行監聽任務時,截聽到包括Flynn在內的多名特朗普的心腹在大選前一年,就經常和俄羅斯官員聯絡,現在國會有議員要調查特朗普陣營和俄羅斯的關係。

