特朗普與軍方高層合照形容是”暴風雨前的平靜”

By

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週四晚宴請軍方高層，在大合照時突然說，當時是暴風雨前的平靜，之後又不肯解釋暴風雨所指是甚麼，外界就猜測可能與伊朗核協議，或者國務卿蒂勒森的去留有關。

雖然特朗普堅稱對蒂勒森有信心，蒂勒森也否認有去意，但有高層消息指兩人關係緊張，越來越多外交人員和白宮官員都相信，蒂勒森在政府時日無多。

但白宮發言人桑德斯就說：”沒變過，不論你們在媒體或電視看到甚麼，我當然相信總統和我的言論遠高於其他記者所言。”

也有另一名白宮官員向CNN表示，沒跡象顯示蒂勒森官位不保，主要原因是白宮幕僚長John Kelly擔心再有高層下台會太難看。

但週四晚，特朗普和軍方高層會晤後發表這番言論，就引起外界極度關注意。

特朗普說：”你們知道這是甚麼？這些所有？可能是暴風雨的平靜，（暴風雨指甚麼？）可能是暴風雨前的平靜。

記者再三追問，是否關於伊朗或伊斯蘭國，但特朗普都不解釋，只稱大家稍後會知道。

外界猜測，暴風雨可能與伊朗有關，消息指總統會在下星期宣布，拒絕確認和伊朗簽訂的核協議，但這個決定與他的最高級國家安全顧問，包括蒂勒森和國防部長馬蒂斯的意見背道而馳。

一旦特朗普決定不確認，國會將有60天時間決定是否恢復對伊朗制裁，德黑蘭政府日前表明，一旦美國退出，不排除單方面終止協議。

根據國際六方在2015年達成的伊朗核項目協議，伊朗同意大幅度縮小核項目的規模，到不足以發展核武器，並接受國際監察，以換取國際取消 對伊朗的經濟制裁。

雖然國際監察機構證實伊朗確切執行協議，但特朗普認為，伊朗違背協議的精神。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。