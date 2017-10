特朗普與軍方高層合照形容是”暴風雨前的平靜”

By

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週四晚宴請軍方高層,在大合照時突然說,當時是暴風雨前的平靜,之後又不肯解釋暴風雨所指是甚麼,外界就猜測可能與伊朗核協議,或者國務卿蒂勒森的去留有關。

雖然特朗普堅稱對蒂勒森有信心,蒂勒森也否認有去意,但有高層消息指兩人關係緊張,越來越多外交人員和白宮官員都相信,蒂勒森在政府時日無多。

但白宮發言人桑德斯就說:”沒變過,不論你們在媒體或電視看到甚麼,我當然相信總統和我的言論遠高於其他記者所言。”

也有另一名白宮官員向CNN表示,沒跡象顯示蒂勒森官位不保,主要原因是白宮幕僚長John Kelly擔心再有高層下台會太難看。

但週四晚,特朗普和軍方高層會晤後發表這番言論,就引起外界極度關注意。

特朗普說:”你們知道這是甚麼?這些所有?可能是暴風雨的平靜,(暴風雨指甚麼?)可能是暴風雨前的平靜。

記者再三追問,是否關於伊朗或伊斯蘭國,但特朗普都不解釋,只稱大家稍後會知道。

外界猜測,暴風雨可能與伊朗有關,消息指總統會在下星期宣布,拒絕確認和伊朗簽訂的核協議,但這個決定與他的最高級國家安全顧問,包括蒂勒森和國防部長馬蒂斯的意見背道而馳。

一旦特朗普決定不確認,國會將有60天時間決定是否恢復對伊朗制裁,德黑蘭政府日前表明,一旦美國退出,不排除單方面終止協議。

根據國際六方在2015年達成的伊朗核項目協議,伊朗同意大幅度縮小核項目的規模,到不足以發展核武器,並接受國際監察,以換取國際取消 對伊朗的經濟制裁。

雖然國際監察機構證實伊朗確切執行協議,但特朗普認為,伊朗違背協議的精神。

