【i-CABLE】

中國國家主席習近平應約與美國總統特朗普通電話,雙方同意保持高層交往,進一步推動雙邊關係。

習近平指過去一年,中美關係總體保持穩定,取得重要進展,保持中美關係健康穩定發展,符合兩國利益,雙方應充分發揮高級別對話機制,適時舉辦第二輪對話。

在經貿合作方面,中美應該開放彼此市場,妥善解決經貿問題,同時積極推進兩軍、執法等各方面合作,做到相向而行、相互尊重,以建設性方式處理敏感問題,維護中美關係健康穩定發展勢頭。

特朗普則表示,美方高度重視對華關係和美中合作,願與中方一道加強各級別交往,處理好兩國經貿問題,推動雙邊關係,取得更大發展。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。