特朗普與墨澳元首通電內容曝光 白宮洩密似失控

By

【KTSF 張麗月報導】

華盛頓郵報登載了特朗普總統,與墨西哥總統和澳洲總理通電話的內容記錄,暴露了特朗普在美墨邊界圍牆問題和難民政策方面,與兩國領袖的爭議,也突顯出白宮的洩密已經失控。

特朗普總統1月就職一個星期後,分別與墨西哥總統培尼亞涅托,以及澳洲總理通電話的內容全部曝光,由華盛頓郵報爆料,其中與培尼亞通電話時,特朗普除了提到貿易和移民問題之外,還催促培尼亞涅托不要公開批評。

他在美墨邊界興建圍牆的事,因為事關他特朗普的尊嚴及美國的聲譽,培尼亞涅托一直都公開表示,墨西哥堅決不會支付起牆費 ,特朗普於是叫培尼亞涅托不要這樣講,而是應該說雙方會就圍牆的支付問題繼續談判,培尼亞涅托仍堅持不會給錢。

在這次通話中,特朗普還誇讚自己,在新罕布什爾州初選中勝出,是因為新州是毒品窩 ,這樣講法惹來新州州長與新州兩名聯邦參議員的反擊,指特朗普這樣講是錯誤,等於醜化新州,因為新州大部份地區與毒品相關的死亡案件其實正在下跌。

在同一天,特朗普也與澳洲總理Malcolm Turnbull通電話,拒絕落實一項奧巴馬政府簽訂的接收敘利亞難民協議,他說收容敘利亞難民會令他這個”世上最偉大的人很難看,和令美國很難看,因為他剛宣布7國旅遊禁令停止收容難民。

他也指那些難民同地方上的牛奶工人一起工作是不像樣,他抱怨澳洲將不要的人推給美國接收。

澳洲總理仍勸喻他,美國必須守信履行協定,期間特朗普提到,波士頓馬拉松賽跑恐襲案的薩納耶夫兄弟來自何處,澳洲總理提醒特朗普薩納耶夫兄弟來自俄國地區 ,而不是來自旅遊禁令所針對的7個國家。

特朗普越講越火爆 ,最後對Turnbull說,他全日都在打電話,這次是最不愉快的一通,但與俄國總統普田的通話就很愉快,真是荒謬,特朗普後來更突然掛斷通話。

特朗普與外國領袖通訊的內容詳細記錄文案曝光,即時成為新聞焦點 ,而爆料行動也引起爭議。

有國安機構前高官指出,華盛頓郵報所爆料有新聞價值,但爆料所引起的風險,長遠來說就可能要由全國來承擔,因為針對內部洩密,特朗普今後的通訊會不留記錄,就好似他在二十國峰會與俄國總統普田第二次會面一樣,完全沒有美國官員在場,他兩人之間談了什麼,有什麼交易,只有特朗普與俄國人員知道。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。