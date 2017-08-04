特朗普與墨澳元首通電內容曝光 白宮洩密似失控

By

【KTSF 張麗月報導】

華盛頓郵報登載了特朗普總統，與墨西哥總統和澳洲總理通電話的內容記錄，暴露了特朗普在美墨邊界圍牆問題和難民政策方面，與兩國領袖的爭議，也突顯出白宮的洩密已經失控。

特朗普總統1月就職一個星期後，分別與墨西哥總統培尼亞涅托，以及澳洲總理通電話的內容全部曝光，由華盛頓郵報爆料，其中與培尼亞通電話時，特朗普除了提到貿易和移民問題之外，還催促培尼亞涅托不要公開批評。

他在美墨邊界興建圍牆的事，因為事關他特朗普的尊嚴及美國的聲譽，培尼亞涅托一直都公開表示，墨西哥堅決不會支付起牆費 ，特朗普於是叫培尼亞涅托不要這樣講，而是應該說雙方會就圍牆的支付問題繼續談判，培尼亞涅托仍堅持不會給錢。

在這次通話中，特朗普還誇讚自己，在新罕布什爾州初選中勝出，是因為新州是毒品窩 ，這樣講法惹來新州州長與新州兩名聯邦參議員的反擊，指特朗普這樣講是錯誤，等於醜化新州，因為新州大部份地區與毒品相關的死亡案件其實正在下跌。

在同一天，特朗普也與澳洲總理Malcolm Turnbull通電話，拒絕落實一項奧巴馬政府簽訂的接收敘利亞難民協議，他說收容敘利亞難民會令他這個”世上最偉大的人很難看，和令美國很難看，因為他剛宣布7國旅遊禁令停止收容難民。

他也指那些難民同地方上的牛奶工人一起工作是不像樣，他抱怨澳洲將不要的人推給美國接收。

澳洲總理仍勸喻他，美國必須守信履行協定，期間特朗普提到，波士頓馬拉松賽跑恐襲案的薩納耶夫兄弟來自何處，澳洲總理提醒特朗普薩納耶夫兄弟來自俄國地區 ，而不是來自旅遊禁令所針對的7個國家。

特朗普越講越火爆 ，最後對Turnbull說，他全日都在打電話，這次是最不愉快的一通，但與俄國總統普田的通話就很愉快，真是荒謬，特朗普後來更突然掛斷通話。

特朗普與外國領袖通訊的內容詳細記錄文案曝光，即時成為新聞焦點 ，而爆料行動也引起爭議。

有國安機構前高官指出，華盛頓郵報所爆料有新聞價值，但爆料所引起的風險，長遠來說就可能要由全國來承擔，因為針對內部洩密，特朗普今後的通訊會不留記錄，就好似他在二十國峰會與俄國總統普田第二次會面一樣，完全沒有美國官員在場，他兩人之間談了什麼，有什麼交易，只有特朗普與俄國人員知道。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。