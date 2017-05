涉向俄披露機密 國安顧問稱特朗普做法完全恰當

By

【KTSF】

特朗普總統被爆上週與俄羅斯外長會面時,向對方披露了有關伊斯蘭國的機密情報,特朗普任命的國家安全顧問週二解畫稱,特朗普的做法”完全恰當”,並形容這是兩國定期互通情報的慣常做法。

國家安全顧問H.R. McMaster週二出席白宮新聞簡布會時稱,當時身處白宮橢圓形辦公室的美國官員,”都沒有感到有關對話屬不恰當”,他在簡布會中一共用了9次”完全恰當”來辯護特朗普的做法。

特朗普週二也在社交媒體Twitter發推文辯護,聲稱總統有”絕對權力”向俄羅斯分享涉及恐怖襲擊和航空安全的情報,但他沒有透露是否有披露涉及伊斯蘭國的情報。

McMaster稱,在該次會面中,總統與俄羅斯外長的對話是完全恰當的,也是總統與任何外國領袖互通訊息的慣常做法。

McMaster也指出,特朗普披露的訊息,有些是來自公開來源的報導,而特朗普也不知道他披露的情報來自何方,因此不存在特朗普危及消息來源的指控。

白宮迄今並無否認,特朗普在該次會面中有披露機密情報,但克里姆林宮則形容相關的報導完全是不知所謂。

針對有關報導,與美國有情報互享協定的多個國家,都開始檢討是否繼續有關政策。

歐洲一名情報高官對美聯社稱,如果證實特朗普有向俄羅斯披露機密情報,該國或會停止向美國分享情報,以免危及消息來源。

而在國會山莊,民主黨和共和黨對總統的做法都表示關注,共和黨參議員麥凱恩明言,有關報導令人非常不安,也許會影響盟友與美國分享情報。

