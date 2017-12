By

【KTSF】

特朗普總統週一簽署行政命令,縮小猶他州兩個國家保護區的範圍。

特朗普週一抵達猶他州簽署的行政命令,就是將Bears Ears國家保護區範圍縮小八成,以及將Grand Staircase-Escalante國家保護區面積縮小約45%,主要因為猶他州的共和黨領袖認為,這些國家保護區佔據太多聯邦土地,並阻礙能源開發。

環保及部族團體提出反對,表明有需要保護古跡和文化資源,特別是佔地超過130萬英畝的Bears Ears保護區,因為那裡擁有數以千計的古老懸崖居所和岩石雕刻。

有環保團體下午已入稟法庭,阻止特朗普的行政命令實施。

