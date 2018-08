特朗普炮轟Google打壓保守派聲音 但沒提證據

By

【KTSF】

特朗普總統週一炮轟美國的高科技公司,點名指責Google等公司打壓保守派的聲音,”隱藏消息”和正面的新聞,不過他並無舉出證據支持這番言論。

Google對此回應說:”我們從來不會編排搜尋結果來操縱政治情勢。”

特朗普是於清晨時份發出推文,指稱這是一個非常嚴重的問題,需要應對,數小時後,特朗普的首席經濟顧問Larry Kudlow說,白宮正研究Google的搜索服務是否應受到某程度的政府監督。

特朗普過去曾發表類似的言論,但週二他似乎要採取進一步行動。

特朗普在推文中說:”在Google搜尋特朗普新聞,結果只出現假新聞媒體的角度/報導,換言之,(搜尋)結果被操控,我及其他人,因此差不多所有故事和新聞都是負面。假CNN成主導,共和黨/保守派及公正的媒體被打壓,否違法?”

特朗普在沒有舉出證據的情況下,說”特朗普新聞”的搜尋結果,96%是來自左翼媒體,”非常危險”,他也指控Google和其他機構”正操控大家可以看到和不能看到的事”。

美聯社記者週二早上在Google進行了一次搜尋,有關特朗普的新聞有來自CNN、ABC News,以及特朗普偏愛的Fox News,而Fox News的新聞也是Google首選的搜尋結果之一。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。