特朗普炮轟Google打壓保守派聲音 但沒提證據

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【KTSF】

特朗普總統週一炮轟美國的高科技公司，點名指責Google等公司打壓保守派的聲音，”隱藏消息”和正面的新聞，不過他並無舉出證據支持這番言論。

Google對此回應說：”我們從來不會編排搜尋結果來操縱政治情勢。”

特朗普是於清晨時份發出推文，指稱這是一個非常嚴重的問題，需要應對，數小時後，特朗普的首席經濟顧問Larry Kudlow說，白宮正研究Google的搜索服務是否應受到某程度的政府監督。

特朗普過去曾發表類似的言論，但週二他似乎要採取進一步行動。

特朗普在推文中說：”在Google搜尋特朗普新聞，結果只出現假新聞媒體的角度／報導，換言之，（搜尋）結果被操控，我及其他人，因此差不多所有故事和新聞都是負面。假CNN成主導，共和黨／保守派及公正的媒體被打壓，否違法？”

特朗普在沒有舉出證據的情況下，說”特朗普新聞”的搜尋結果，96%是來自左翼媒體，”非常危險”，他也指控Google和其他機構”正操控大家可以看到和不能看到的事”。

美聯社記者週二早上在Google進行了一次搜尋，有關特朗普的新聞有來自CNN、ABC News，以及特朗普偏愛的Fox News，而Fox News的新聞也是Google首選的搜尋結果之一。

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