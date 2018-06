七國集團峰會不歡而散 特朗普炮轟盟友加拿大

By

七國集團峰會在過去的週末不歡而散,特朗普總統不但反口不簽已談妥的聯合聲明,更砲火全開攻擊最親近的盟友加拿大,德國、法國也強硬回應。

今次七國集團在加拿大魁北克峰會到底有幾緊張,一張幕後的相片勝過長篇大論,這張照片由德國總理默克爾在週六上載社交網站,從中可見,特朗普、默克爾、馬克龍與安倍等人的肢體語言與表情,反映他們的談判有幾火爆。

默克爾隨後公開表示,峰會的結果並不好,這次與特朗普交手是一次令人清醒過來、失望的經驗,並聲稱歐洲領導人不會在貿易方面被人佔便宜。

她也強調,德國會繼續尋求與美國改善關係,但現階段,德國不能指望這段關係。

加拿大重申不會被人推撞,會反擊美國關稅,法國也表明不會讓步,英國就話會遵守峰會的聯合聲明。

七國經過一番波折重重的談判,才勉強達成的聯合聲明,主張有規有矩的貿易制度,支持推動就業的政策,支持更多投入促進經濟成長,支持應對氣候變化,改善男女平等,要建立世界和平。

就在加拿大總理杜魯多宣布消息後,特朗普反口,在啟程飛往新加坡途中表明不要簽字。

他發推文指責杜魯在他離開後唱衰美國關稅,指杜魯多軟弱,又不誠實,發假聲明,特朗普稱美國徵收稅只是回應加拿大向美國奶類產品徵收270%關稅。

特朗普指美國所面對的公平貿易是愚蠢貿易,因為人人都佔美國便宜,又說北約歐洲盟友靠美國。

他更加點名德國的軍費開支未達GDP 2%的要求,只有1%,而美國的軍費開支就高達GDP的 4%。

G7峰會十分不和,因為特朗普要對加拿大、歐盟及墨西哥的鋼铝及汽車加徵關稅,並因為他要美國片面退出伊朗核項目協議,及退出巴黎氣候協定所致。

主流輿論擔心美國與盟友關係破裂,不少網民指特朗普的言行令美國在世界上蒙羞,但也有有很多美國網民支持特朗普反擊盟友,並以德國為例子,指德國向美國汽車徵收10%關稅,而美國對德國汽車的關稅就只是2.5%,顯示德美貿易不公平。

德國對美國貿易順差達到650億元,是第三位,前兩位是中國與日本,美德貿易雙方都是以汽車、飛機、工業機械及藥物為主。

