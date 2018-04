特朗普談空襲敘利亞：可能很快，或完全不快

By

【KTSF】

特朗普總統警告即將空襲敘利亞後,據報敘利亞政府軍陸續從重要國防設施撤走,英國傳媒報道,首相文翠珊週四召開內閣特別會議,不排除會在未徵詢國會的情況下,就決定與美國、法國聯手動武。

特朗普在Twitter發文,稱”精良、新型、聰明”的導彈即將空襲敘利亞,警告俄羅斯要準備好,但特朗普的最新說法,指自己從未說過敘利亞何時會受到攻擊,可能很快,亦可能一點也不快。

空襲的消息傳出後,在敘利亞的人道救援組織指,政府軍從主要國防設施撤離,包括機場和空軍基地。

俄羅斯外交部批評特朗普的做法,指任何來自美國的導彈,都可能是嘗試摧毀東古塔內的化武襲擊證據。

俄羅斯駐黎巴嫩大使聲言,俄軍不只會擊落所有攻擊敘利亞及俄羅斯的導彈,更會向發動攻擊的源頭還擊。

