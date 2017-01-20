特朗普宣誓就任美國總統 就職演說強調還政於民（視頻）

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地產大亨特朗普週五正式宣誓就任美國第45任總統，帶領共和黨8年來首次全面操控白宮和國會。

特朗普週五把手放在兩本聖經上宣誓，一本是他家族使用的聖經，另一本是林肯總統就職時使用的聖經，他在聯邦最高法院大法官羅伯特的監誓下，完成宣誓程序。

特朗普今年70歲，為美國歷史上宣誓就任最年長的總統，他在宣誓後發表就職演說稱，變革將會立即展開，他說今天不謹是政權交接，而是將政權從華府轉交到人民手上，他說長久以來，只有少數人掌控權力，結果人民付出代價，華府中人不斷獲利，但人民卻未能共享財富，工作職位不斷減少，工廠相繼關閉，他說由這一刻起，一切將改變過來。

特朗普亦稱，他的管治之道，是以美國為先，他所有在貿易、移民和外交所作的決定，都會以惠及美國工人和家庭為優先考慮，他也再次重提保護邊界的重要性。’

特朗普說會重建美國的道路、橋樑、機場和鐵路，他說會遵從兩個原則：”購買美國製品，僱用美國人”。

反恐方面，特朗普表示會加強與國際盟友合作，團結文明世界對付激進伊斯蘭恐怖主義，徹底從地球上剷除。

特朗普亦稱，團結一致的美國將會所向披靡，他說美國民眾應該說出所想，坦誠地提出異議，但必須尋求團結。

特朗普說，美國民眾無須恐懼，他說民眾有軍人、執法人員保護，最重要是有主保護。

特朗普的就職典禮，吸引了大批群眾到首府見證歷史，但也有超過60名民主黨眾議員拒絕出席。

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