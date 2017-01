特朗普宣誓就任美國總統 就職演說強調還政於民（視頻）

By

【KTSF】

地產大亨特朗普週五正式宣誓就任美國第45任總統,帶領共和黨8年來首次全面操控白宮和國會。

特朗普週五把手放在兩本聖經上宣誓,一本是他家族使用的聖經,另一本是林肯總統就職時使用的聖經,他在聯邦最高法院大法官羅伯特的監誓下,完成宣誓程序。

特朗普今年70歲,為美國歷史上宣誓就任最年長的總統,他在宣誓後發表就職演說稱,變革將會立即展開,他說今天不謹是政權交接,而是將政權從華府轉交到人民手上,他說長久以來,只有少數人掌控權力,結果人民付出代價,華府中人不斷獲利,但人民卻未能共享財富,工作職位不斷減少,工廠相繼關閉,他說由這一刻起,一切將改變過來。

特朗普亦稱,他的管治之道,是以美國為先,他所有在貿易、移民和外交所作的決定,都會以惠及美國工人和家庭為優先考慮,他也再次重提保護邊界的重要性。’

特朗普說會重建美國的道路、橋樑、機場和鐵路,他說會遵從兩個原則:”購買美國製品,僱用美國人”。

反恐方面,特朗普表示會加強與國際盟友合作,團結文明世界對付激進伊斯蘭恐怖主義,徹底從地球上剷除。

特朗普亦稱,團結一致的美國將會所向披靡,他說美國民眾應該說出所想,坦誠地提出異議,但必須尋求團結。

特朗普說,美國民眾無須恐懼,他說民眾有軍人、執法人員保護,最重要是有主保護。

特朗普的就職典禮,吸引了大批群眾到首府見證歷史,但也有超過60名民主黨眾議員拒絕出席。

