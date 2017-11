特朗普訪南韓欲訪非軍事區 天氣惡劣取消行程

By

【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普在南韓訪問期間,原本計劃前往南北韓非軍事區,但之後因天氣惡劣而取消了行程,另外,南韓有示威人士抗議特朗普到訪,譴責他威脅對北韓動武,迫使南韓購買軍備。

特朗普總統週二抵達南韓總統府青瓦台,總統文在寅舉行歡迎儀式,兩人單獨會面十多分鐘後,又與兩國主要官員一同舉行會議。

特朗普表示,歡迎南韓從美國購買更多軍備,可以大幅減少兩國貿易逆差,而與此同時,大批首爾民眾則在光化門廣場示威,抗議特朗普到訪,譴責他威脅與北韓開戰,從而迫使南韓購買軍備,示威民眾企圖在馬路上阻止特朗普的車隊。

據韓聯社報導,警方一改新政府成立以來對示威者的寬容態度,改以強硬手段應對,警員手持警棍、盾牌及攝錄機,並利用巴士作路障,阻止示威者前進,但最後沒能阻止示威群眾遊行到總統府,警方也盡力分隔反特朗普示威者,與支持特朗普的群眾以免雙方發生衝突。

另一方面,特朗普當地時間週三早上,由文在寅陪同前往分隔南北韓的非軍事區參觀,他們乘坐的專用直升機,由首爾出發並完成大部分行程,在距離降落只有20分鐘時,因現場大霧能見度不足1,600米,直升機兩度嘗試降落都不成功,最終被迫取消行程。

白宮對此表示,特朗普對取消行程感到失望,這個行程是特朗普前往亞洲之前已計劃好,但因保安問題並未事先公開。

