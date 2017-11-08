特朗普訪南韓欲訪非軍事區 天氣惡劣取消行程

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【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普在南韓訪問期間，原本計劃前往南北韓非軍事區，但之後因天氣惡劣而取消了行程，另外，南韓有示威人士抗議特朗普到訪，譴責他威脅對北韓動武，迫使南韓購買軍備。

特朗普總統週二抵達南韓總統府青瓦台，總統文在寅舉行歡迎儀式，兩人單獨會面十多分鐘後，又與兩國主要官員一同舉行會議。

特朗普表示，歡迎南韓從美國購買更多軍備，可以大幅減少兩國貿易逆差，而與此同時，大批首爾民眾則在光化門廣場示威，抗議特朗普到訪，譴責他威脅與北韓開戰，從而迫使南韓購買軍備，示威民眾企圖在馬路上阻止特朗普的車隊。

據韓聯社報導，警方一改新政府成立以來對示威者的寬容態度，改以強硬手段應對，警員手持警棍、盾牌及攝錄機，並利用巴士作路障，阻止示威者前進，但最後沒能阻止示威群眾遊行到總統府，警方也盡力分隔反特朗普示威者，與支持特朗普的群眾以免雙方發生衝突。

另一方面，特朗普當地時間週三早上，由文在寅陪同前往分隔南北韓的非軍事區參觀，他們乘坐的專用直升機，由首爾出發並完成大部分行程，在距離降落只有20分鐘時，因現場大霧能見度不足1,600米，直升機兩度嘗試降落都不成功，最終被迫取消行程。

白宮對此表示，特朗普對取消行程感到失望，這個行程是特朗普前往亞洲之前已計劃好，但因保安問題並未事先公開。

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