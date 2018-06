特朗普改變初衷 將簽署眾院共和黨版本移民法

By

【KTSF 張麗月報導】

白宮發言人說,特朗普總統突然改變初哀,表示將會簽署眾議院共和黨人提出的移民法,當中包括保護DACA計劃的夢想生,以及興建美墨邊境圍牆。

特朗普原先對共和黨人提出解決DACA計劃夢想生的移民法潑冷水,但諷刺的是,這項建議就是中間派共和黨人和保守派議員經過多星期以來的談判而得出,而這點正好符合特朗普自己提出的移民法框架,就是提高安全、限制合法移民,以及保護夢想生,避免他們遭驅逐出境。

再加上白宮高層官員,包括移民法鷹派官員Stephen Miller都表態支持。

特朗普週五早上接受媒體訪問時表示,他正聽取各方的意見,肯定他不會簽署較為溫和派議員提出的移民法。

其後白宮發言人說,特朗普當初的反對是指共和黨溫和派和民主黨人提出的建議條款,強調特朗普會簽署溫和派議員提出的移民法,這立場無疑有助於眾議院領袖希望在未來幾星期通過移民法。

