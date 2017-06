特朗普支持者透露總統有意辭退涉俄調查顧問

By

【KTSF】

特朗普總統的行政總裁友人兼支持者週一接受傳媒訪問時透露,特朗普有意辭退獲委任調查其競選陣營與俄羅斯關係的特別調查顧問穆勒(Robert Mueller),不過,副司法部長週二出席參議院聽證會時表示,看不到有合適理由辭退穆勒。

穆勒目前正籌措其法律團隊,準備展開涉俄調查,而特朗普陣營開始將芧頭指向他,指稱他並非一個可以信賴領導這項調查的人。

特朗普雖然身為總統,但他沒有直接解僱穆勒的權力,而解僱穆勒與否,決定權是由副司法部長Rod Rosenstein掌握,後者週二在參議院聽證會上稱,他只會在有充足理由下才會解僱穆勒,但目前他並沒有看到相關的證據。

不過,特朗普的好友,Newsmax行政總裁Chris Ruddy透露,特朗普正在考慮”終止”穆勒出任特別調查顧問的職務,Ruddy週一接受”PBS NewsHour”訪問時說:”我想他正在考慮這項選擇。”

與此同時,前眾議院議長金里奇亦透露,特朗普週一晚致電給他,因為他稍早對涉俄調查的中立性提出疑問,但金里奇說,特朗普不會尋求辭退穆勒,因為他有信心,調查結果會證明他沒有犯錯。

