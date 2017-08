健保替代案難產 特朗普暗示麥康尼應下台

By

【KTSF 黃候彬報導】

特朗普總統與參議院共和黨領袖麥康尼(Mitch McConnell)就健保替代案難產的事起摩擦,麥康尼認為在這件事上,特朗普對國會共和黨人有過份的期望,特朗普就認為麥康尼經歷7年都無法廢除奧巴馬健保,暗示麥康尼再無表現就應下台。

特朗普在本星期內,已經幾次批評麥康尼,雙方明顯有摩擦,導火線是健保替代案在參議院難產,麥康尼在前日指特朗普將廢除奧巴馬健保的事看得太過輕易。

麥康尼說:”總統未在這行做過,我認為他有過份的期待,對於民主程序中事情的快慢。”

特朗普週三就回應說,不認同麥康尼所言,他並質問麥康尼過去7年為何都不成事,週四他更說,參議院共和黨人最後以一票之差,而無法令健保替代案過關,是失禮的事,他叫麥康尼努力搞定。

特朗普更暗示,麥康尼繼續無表現,就應該辭職。

特朗普說:”若他搞不定替代案,若他搞不定稅項,是說減稅及改革,若他連容易的基建都搞不定,若他搞不定,你就可以問我那個問題了。”

白宮消息透露,在特朗普發出有關推文前,他與麥康尼通過電話,兩人有爭吵,當時特朗普正在打高爾夫球,麥康尼的辦公室就不想講這通電話的事。

與此同時,參議院共和黨人之間也為健保替代案無法過關的事而互相指責,當中有人更認為大老麥堅投下反對票,封殺了替代案,是因為受了腦腫瘤的影響所致。

