特朗普默哀悼槍案死者 國會議員大多避談槍管

By

【KTSF 江良慧報導】

拉斯維加斯槍擊案發生後，特朗普總統下令全國政府建築物下半旗致哀，又在白宮帶領全體人員默哀，其他國會議員也紛紛表示慰問和祈禱，但提出實際行動加強槍械管制的卻不多。

特朗普夫婦早上在白宮南草坪帶領人員為槍擊案默哀，副總統彭斯和妻子也有出席，現場敲鐘3次，稍後 聯邦參議院也同樣為槍擊案死傷者默哀。

而在槍擊案發生後，特朗普發表全國講話，他譴責事件邪惡，又呼籲國民團結。



特朗普說：”他殘忍殺害了超過50人，數百其他人受傷，這是純粹的邪惡行為，我們的團結不會被邪惡粉碎，我們的關係不會被暴力破壞。”

特朗普也下令全國政府建築物下半旗向死難者致哀，直至星期三黃昏，而他也會在星期三親自到拉斯維加斯，慰問傷者和緊急救援人員。

由於槍手行凶動機未明，國會兩黨大部分議員都迴避作出公開的政治聲明，只是對事件表示哀悼。

不過，在曾經發生Sandy Hook槍擊案，導致20名小學生死亡的康涅狄格州，民主黨籍聯邦參議員Chris Murphy就發表聲明，毫不客氣譴責一些國會議員，說他們太害怕槍械行業，假裝沒有公共政策去回應槍擊案頻頻發生，說他們不立法加強槍管，只是口口聲聲說哀悼並沒有意義。

另外，曾經被槍擊的前阿利桑拿州聯邦眾議員議員Gabby Giffords，也和前太空人丈夫出來公開呼籲，敦促國會議員採取行動。

未能成功說服國會放棄反加強槍管的前總統奧巴馬，也只是發推文說，和前第一夫人米雪兒一起為受害者祈禱，並沒有呼籲國會行動。

但希拉莉就比較直接，她發出連串推文，說傷心是不足夠的，說一定要把政治放在一邊，站起來對抗全國槍會，共同努力阻止同樣事件在發生。

不過白宮發言人在記者會上被問及是否該趁此機會加強槍管時，就說現在不是政治辯論的時候，說現在是團結國家的時候。

她又說希拉莉出來批評很容易，但現在不是時候去追究個別人士或團體。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。