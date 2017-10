特朗普默哀悼槍案死者 國會議員大多避談槍管

By

【KTSF 江良慧報導】

拉斯維加斯槍擊案發生後,特朗普總統下令全國政府建築物下半旗致哀,又在白宮帶領全體人員默哀,其他國會議員也紛紛表示慰問和祈禱,但提出實際行動加強槍械管制的卻不多。

特朗普夫婦早上在白宮南草坪帶領人員為槍擊案默哀,副總統彭斯和妻子也有出席,現場敲鐘3次,稍後 聯邦參議院也同樣為槍擊案死傷者默哀。

而在槍擊案發生後,特朗普發表全國講話,他譴責事件邪惡,又呼籲國民團結。



特朗普說:”他殘忍殺害了超過50人,數百其他人受傷,這是純粹的邪惡行為,我們的團結不會被邪惡粉碎,我們的關係不會被暴力破壞。”

特朗普也下令全國政府建築物下半旗向死難者致哀,直至星期三黃昏,而他也會在星期三親自到拉斯維加斯,慰問傷者和緊急救援人員。

由於槍手行凶動機未明,國會兩黨大部分議員都迴避作出公開的政治聲明,只是對事件表示哀悼。

不過,在曾經發生Sandy Hook槍擊案,導致20名小學生死亡的康涅狄格州,民主黨籍聯邦參議員Chris Murphy就發表聲明,毫不客氣譴責一些國會議員,說他們太害怕槍械行業,假裝沒有公共政策去回應槍擊案頻頻發生,說他們不立法加強槍管,只是口口聲聲說哀悼並沒有意義。

另外,曾經被槍擊的前阿利桑拿州聯邦眾議員議員Gabby Giffords,也和前太空人丈夫出來公開呼籲,敦促國會議員採取行動。

未能成功說服國會放棄反加強槍管的前總統奧巴馬,也只是發推文說,和前第一夫人米雪兒一起為受害者祈禱,並沒有呼籲國會行動。

但希拉莉就比較直接,她發出連串推文,說傷心是不足夠的,說一定要把政治放在一邊,站起來對抗全國槍會,共同努力阻止同樣事件在發生。

不過白宮發言人在記者會上被問及是否該趁此機會加強槍管時,就說現在不是政治辯論的時候,說現在是團結國家的時候。

她又說希拉莉出來批評很容易,但現在不是時候去追究個別人士或團體。

