特朗普任命女婿當白宮顧問 惹裙帶關係嫌疑

【KTSF 陳令楠報導】

候任總統特朗普即將委任其女婿Jared Kushner為白宮高級顧問,特朗普在一份聲明中,讚揚Kushner在2016年總統大選期間是一個可信任的顧問。

現年36歲的Kushner是地產商,於2009年與特朗普女兒Ivanka結婚,Kushner的律師稱,Kushner若上任,將會辭去公司的職務。

特朗普此舉被視為對聯邦反裙帶關係法的挑戰,此法律禁止聯邦官員委任自己的親屬擔任內閣職位,親屬的範圍包括女婿,但這些公職中可能不包括白宮顧問這一職。

亦有消息指,Kushner若擔任白宮顧問,將不會領取薪酬。

去年11月8日特朗普當選後,於11日第一次訪問白宮,Kushner是少數隨行人員之一,日本首相安倍去年11月18日到紐約拜會特朗普,Kushner和Ivanka都在旁。

