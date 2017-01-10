特朗普任命女婿當白宮顧問 惹裙帶關係嫌疑

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【KTSF 陳令楠報導】

候任總統特朗普即將委任其女婿Jared Kushner為白宮高級顧問，特朗普在一份聲明中，讚揚Kushner在2016年總統大選期間是一個可信任的顧問。

現年36歲的Kushner是地產商，於2009年與特朗普女兒Ivanka結婚，Kushner的律師稱，Kushner若上任，將會辭去公司的職務。

特朗普此舉被視為對聯邦反裙帶關係法的挑戰，此法律禁止聯邦官員委任自己的親屬擔任內閣職位，親屬的範圍包括女婿，但這些公職中可能不包括白宮顧問這一職。

亦有消息指，Kushner若擔任白宮顧問，將不會領取薪酬。

去年11月8日特朗普當選後，於11日第一次訪問白宮，Kushner是少數隨行人員之一，日本首相安倍去年11月18日到紐約拜會特朗普，Kushner和Ivanka都在旁。

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