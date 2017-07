特朗普女婿到國會作證前 發聲明否認大選時與俄串通

By

【KTSF 崔凱橋報導】

特朗普總統女婿兼白宮高級顧問Jared Kushner,就特朗普團隊涉嫌隱瞞多番不當接觸俄羅斯的事件,從週一起一連兩天到國會閉門作證,而在作證前,Kushner發表聲明,再次否認特朗普團隊與俄羅斯有不當聯繫,並稱,自己並無任何隱瞞。

Kushner在11頁的聲明中,列明在去年大選和政權過渡期間,曾4次接觸俄羅斯人員,週一他將於參議院的閉門會議上宣讀這份聲明。

參、眾兩院的情報委員會成員表明要問個清楚,包括Kushner本人在去年大選前後,接觸俄方人員的詳情。

Kushner就職前,一直沒主動申報與俄方人員的敏感會面,直至傳媒揭發後,才分多次補充申報。

《華盛頓郵報》報導,Kushner會盡可能回答委員提問,無意引用憲法第五修正案中保護當事人免受自證其罪的緘默權利。

