特朗普元旦砲轟巴基斯坦伊朗 為政績感自豪（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統在新年元旦發推文砲轟巴基斯坦與伊朗,在大除夕晚他的發言就對新的一年持樂觀態度,他也為自己過去一年的政績感到自豪。

從佛羅里達州渡假完畢,返回華盛頓的特朗普,面對的是第二個任期的開始,一大堆的立法工作、中期選舉以及海外的危顯威脅等,這些威脅包括北韓領袖金正恩聲稱,美國應該知道北韓的核子力量已經是一個現實,而不是一個將來的威脅,對此特朗普只是回應說”我們會放眼看”。

此外,稅改法案簽署生效之後,特朗普計劃召集參議院多數黨領袖麥康尼和聯邦眾議長賴恩下週末在大衛營開會,討論今年的立法議程,當中包括在本月19日之前要通過開支法案,以避免政府局部關閉。

特朗普在大除夕發表3分半鐘的視頻錄音講話,回顧過去一年的政績表現,他首先展望新的一年將會非常特別,認為會逐步擊敗敵人。

他又提到剛剛通過的稅改方案將會出現減稅和就業回流,認為會有高達4萬億元資金調回美國。

特朗普說:”歐洲不太高興,因為許多人調回美國,許多錢,多達4萬億元回流,肯定還會有更多錢回流。”

此外,特朗普的元旦日推文向巴基斯坦及伊朗發砲,他指責巴基斯坦過去15年收了330億美援,卻是以謊言與欺詐來做回報,包庇在阿富汗受美軍追捕的恐怖分子,當美國的領導人是儍瓜,現在美國不會再容許這樣做。

對此,巴基斯坦表示會作出回應,讓世界知道真相。

對於伊朗,特朗普就指德黑蘭即使同奧巴馬政府做了一筆惡劣的交易,但都全面失敗,伊朗人民現在很渴望食物與自由,但他們的人權及財富就被搶劫,現在是時候作出改變。

伊朗上星期指美國現政府支援伊斯蘭國及同路人,並花大錢煽動美國人民之間的不和。

