【KTSF】

國會參眾兩院週四通過撥款議案,避免聯邦政府在週五之後面臨停止運作危機,特朗普總統已簽署通過。

臨時撥款議案週五屆滿,眾議院週四率先通過撥款議案,其後參議院亦通過議案,令聯邦政府有資金可以運作至本月22日。

特朗普早前與兩黨領袖會面,商討擬定未來的撥款議案大綱,民主黨曾經表明,期望當局會加大開支,應對國內濫藥、幫助退伍軍人,民主黨指這些議題得到共和黨支持。

共和黨亦指,希望達致兩黨認同的協議。

